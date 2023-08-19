مراكش: عصابة إجرامية لتجارة المخدرات تحكم سيطرتها على عرصة البردعي

2023-08-19 / 21:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

 

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن عصابة إجرامية خطيرة للاتجار في المخدرات مكونة من أفراد عائلة واحدة احكمت سيطرتها على حي عرصة البردعي، وأصبحت تهدد كل من تصدى لها او حاول نشر غسيلها امام انظار مواطني الحي .

وقالت نفس المصادر، ان العصابة أصبحت خارج سيطرة المصالح الأمنية بالدائرة الأمنية الثانية، وما يؤكد ذلك هو أن مواطن من نفس المنطقة تعرض لإعتداء من العصابة بواسطة السلاح الابيض، وسلمت له شهادة طبية مدتها العجز فيها 23 يوما، لازال يتردد على الدائرة الأمنية بعد الاستماع له وفق الشكاية التي تقدم بها لمصالح الامن، ولم تتحرك شكايته، او يتم توقيف افراد العصابة الإجرامية رغم تواجدهم الدائم بالمنطقة، وهو ما يستدعي من المديرية العامة للأمن الوطني، فتح بحث تحقيق في ظروف وملابسات هذا التلكأ لعنصارها.

وحسب ما توصلت به الجريدة ، من وثائق وصور للضحية حول ما تعرض له من إعتداء بالسلاح الابيض واصابته بجروح خطيرة بحسب الصور التي توصلنا بها، وما يزيد الوضع غموضا بحسب شكايته، أن عناصر من الدائرة الأمنية، ترفض تزويد الضحية بأرقام المحاضر، وما زاد تعقيد الوضع، هو أنه مباشرة بعد مغادرة الضحية الدائرة الأمنية يجد في طريقه افراد العصابة، وتهدده من جديد إن حاول التمسك بشكايته ضدهم .

ويعرف الحي المدكور سطوة العصابة التي تتكون من أفراد عائلة واحدة، وهناك تجارة المخدرات تنتشر بالمنطقة الى جانب حدوث إعتداءات متكررة على مواطنين .

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