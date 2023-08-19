إنزكان : خطير …كلب مسعور بحي أزرو يهاجم أطفال و يخلف خمسة ضحايا

2023-08-19 / 20:52
10
ع اللطيف بركة : هبة بريس

سادت حالة من الهلع الشديد، عشية اليوم السبت 19 غشت الجاري ، حي “أزرو ” الشعبي التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، إثر إقدام كلب مسعور على مهاجمة عدد من الاطفال، أصاب خمسة منهم، تم نقلهم جميعا صوب المستشفى الاقليمي، لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، ثلاثة منهم وضعيتهم صعبة .

ولازالت السلطات المحلية ، تسابق الزمن ، من أجل توقيف ” الكلب المسعور” قبل ان يخلف ضحايا جدد ، بعد أن إختفى عن الانظار بعد هجومه على الاطفال .

الواقعة، أرجعت الحديث مرة أخرى لموضوع ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة عبر زوايا وشوارع حي أزرو خصوصا ان هذا الحي بجانب وادي سوس، حيت تنتشر الكلاب الضالة، وباتت تهدد الصحة العامة والسلامة الجسدية للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

2023-08-19 / 23:54
Photo of عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك…

2023-08-19 / 23:10
Photo of أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود…

2023-08-19 / 23:04
Photo of ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء الحسيمة نحو بلدان الاقامة

ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء…

2023-08-19 / 22:05
Photo of مراكش: عصابة إجرامية لتجارة المخدرات تحكم سيطرتها على عرصة البردعي

مراكش: عصابة إجرامية لتجارة المخدرات تحكم سيطرتها على عرصة…

2023-08-19 / 21:54
Photo of فضيحة …التلفزيون الجزائري يسرق طائرات ” كنادير” المغربية

فضيحة …التلفزيون الجزائري يسرق طائرات ” كنادير” المغربية

2023-08-19 / 20:55
Photo of عامل مكناس والعمدة جواد بحاجي يشرفان على تدشين ملاعب للقرب

عامل مكناس والعمدة جواد بحاجي يشرفان على تدشين ملاعب…

2023-08-19 / 17:53
Photo of تارودانت : إنت.حار سيدة “عجوز” نزيلة مؤسسة خيرية

تارودانت : إنت.حار سيدة “عجوز” نزيلة مؤسسة خيرية

2023-08-19 / 17:25
Photo of السمارة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

السمارة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-08-19 / 14:47
Photo of “لي بغا يموت في الحين يشري سي 90”.. الخطر القادم من الشرق

“لي بغا يموت في الحين يشري سي 90”.. الخطر…

2023-08-19 / 14:01

‫10 تعليقات

  1. يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الكلاب المسعورة التي أصبحت تشكل خطر على المواطنين.

  2. نطلب الشفاء العاجل للمصابين بهذا الكلب المسعور ويجب علينا الحذر من هذه الكلاب المسعورة التي تسبب الموت في بعض الأحيان يجب وضع حلا مناسبا لمحاربتها.

  3. هذه الكلاب المسعورة تنتشر بشكل كبير في المدن المغربية ولحد الآن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تتدخل وتنرك المواطن هو الضحية….

  4. بدأ المواطن يتخوف في التجول في الشوارع وذالك راجع إلى إنتشار ظاهرة الكلاب المسعورة التي يذهب ضحايا الابرياء من أطفال..

  5. الكلاب الضالة والمسعورة يجب ان نضع لها حلا مناسبا ولكن نجتنب ضربهم بالرصاص لأنهم روح عند آلله .

  6. ولكن يا أخي الفاضل إذا كان يسبب خطر على المواطنين فجائز ان يضرب بالرصاص لأن هذا يمس بحياة المواطن..

  7. في نظري ان تقوم وزراة الصحة بتلقيحهم ونكون قضينا على هذه الظاهرة ربما بشكل تام.

  8. يجب على الإعلام أن يقوم بعمليات تحسية حتى نأخذ بعين الاعتبار كيف نعرف الكلاب المسعورة التي تشكل خطر على المواطنين.

  9. الكلب المسعور ربما يكون حامل فيروس خطير جدا ممت بسبب في الوفاة وبالاخص المسنين والأطفال لهذا يجب على الحكومة أن تحاربها بشتى الطرق.

  10. يجب على الحكومة التدخل الفوري لوقف هذه الظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة ومحاسبة مربي الكلاب الذي لا يوفر لهم التغطية الصحية من تلقيح..ولكم واسع النظر في هذا الموضوع الحساس…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق