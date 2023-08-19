عامل مكناس والعمدة جواد بحاجي يشرفان على تدشين ملاعب للقرب

ع محياوي _ هبة بريس

لا يختلف إتنان كون ملاعب القرب المنجزة في إطار سياسة القرب الاجتماعي التي تنهجها الدولة بدور هام في تعزيز مواهب الشباب وصقل طاقاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية داخل الأحياء، على اعتبار أن الرياضة حق من حقوق الإنسان الأساسية ومدرسة لترسيخ قيم العيش المشترك والتضامن وتحقيق الاندماج الإيجابي داخل المجتمع .

في هذا السياق، وفي إطار تفعيل مخطط تنمية مدينة مكناس ، أشرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس الذي يشهد له الرأي العام المكناسي بخدماته المتواصلة كفاءة عالية مرفوقا بعمدة مكناس جواد بحاجي صباح اليوم السبت 19 غشت الجاري، بتدشين ملعب لكرة القدم مغطى بالعشب الاصطناعي بحي الازدهار بسيدي بوزكري.

و ملعبين لكرة القدم بكل من حي المنصور والبساتين بغلاف مالي 4.114.086.00 درهم،

ساكنة الأحياء المذكورة إستحسنت لما قام به عامل مكناس عبد الغني الصبار الذي أعطى الكثير من خبرته لهذه المدينة العين التي لاتنام ، ورئيس جماعة مكناس جواد بحاجي العمدة الحالي.

كما أشرف المسؤول الترابي عامل الإقليم على إعطاء انطلاقة الاشغال لبناء مسبح بلدي برياض العمران جماعة ويسلان بغلاف مالي (6.063.708 درهم)

و إعطاء انطلاقة الاشغال تهيئة الشبكة الكهربائية العمومية لعدة شوارع: المسيرة – علال بن عبدالله – أكادير – تطوان جماعة ويسلان بغلاف مالي (5.946.780.00 درهم)

هذل واعتبر السيد جواد بحاجي رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، أن التغطية الجغرافية لملاعب القرب بجماعة مكناس “في الطريق الصحيح” وأضاف أن هناك مشاريع مرتقبة تتماشى والتطور العمراني التي تشهده الجماعة ، مؤكدا في كلمة له بالمناسبة، على أهمية الدور التربوي “الكبير جدا” الذي تضطلع به هذه الملاعب في تأطير الشباب وتثمين طاقاتهم وترسيخ قيم المواطنة لديهم والترفيه عنهم ، وتنمية قدراتهم بعيدا عن مسالك الانحراف الجارفة، ونوه بالمناسبة بالخدمات المتواصلة لعامل الإقليم وقال أنه كفاءة عالية وخبرة في الميدان.

وخلص المسؤول الجماعي إلى أن ملاعب الأحياء تبرز كمتنفس مهم لشريحة الشباب، ويعدها البعض مصدرا حقيقيا للمواهب والنجوم الجديدة إذا ما تم استثمارها بالشكل المناسب، شريطة توفير الكثير منها، وبأساليب مبتكرة تزيد من حدة الإقبال عليها.

متحدث ل ” هبة بريس ” من حي سيدي بوزكري من عين مكان التدشين ، قال أن كل ماقام به عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لمكناس الرئيس جواد بحاجي وأعضائه في التسيير فالساكنة تثمن جهودهم وتستنكر الثقة التي وضعوها في منتخبيهم بالمنطقة وخلص ذات المتحدث أنهم غير راضين عن خدماتهم وعن إعتراضهم لمشاريع التنمية لصالح المدينة في دورات المجلس السابقة .

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