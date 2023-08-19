فضيحة …التلفزيون الجزائري يسرق طائرات ” كنادير” المغربية

2023-08-19 / 20:55
2
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر فضائح تلفزيون كبرانات الجزائر الفاشلين ، بعدما إستعملت قناة تلفزية رسمية، صور لطائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، ” كنادير” التي تستعمل في مواجهة الحرائق،. وتطرق التلفزيون الجزائري وهو يكدب على الشعب الجزائري، أنه تم استعمال طائرات ” كنادير” لإخماد نيران الغابات.

هذه الفضيحة تداولها نشطاء مواقع إجتماعي بالمغرب، حيت اعتبروها سرقة في واضحة النهار
وقال الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا): ” الغريب أنهم قاموا بإخفاء العلم الوطني المغربي الظاهر كما ترون في الصورة الاصلية! والأكثر غرابة هو أن الجزائر لا تمتلك هذا النوع من الطائرات! وسيلة إعلامية رسمية تسرق صورة وتزورها! عمل صبياني! بما أنكم تهاجمون المغرب بشكل يومي فلماذا تستعملون صورة طائرته؟! حقا إنكم مرضى!”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

الفلاحون المغاربة يطالبون وزارتهم بجرد خسائر موجة الحرارة

2023-08-19 / 23:54
Photo of الجيش المغربي يدعم ترسانته الحربية ب 500 مدرعة من الولايات المتحدة

الجيش المغربي يدعم ترسانته الحربية ب 500 مدرعة من…

2023-08-19 / 23:34
Photo of عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

عفو ملكي على 653 شخصا بمناسبة ذكرى ثورة الملك…

2023-08-19 / 23:10
Photo of أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في ارتفاع مستمر رغم الجهود…

2023-08-19 / 23:04
Photo of ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء الحسيمة نحو بلدان الاقامة

ازيد من 12 الف من مغاربة العالم غادروا ميناء…

2023-08-19 / 22:05
Photo of مراكش: عصابة إجرامية لتجارة المخدرات تحكم سيطرتها على عرصة البردعي

مراكش: عصابة إجرامية لتجارة المخدرات تحكم سيطرتها على عرصة…

2023-08-19 / 21:54
Photo of لأول مرة … التلفزيون الفرنسي الرسمي ينشر خريطة الصحراء المغربية كاملة

لأول مرة … التلفزيون الفرنسي الرسمي ينشر خريطة الصحراء…

2023-08-19 / 21:21
Photo of إنزكان : خطير …كلب مسعور بحي أزرو يهاجم أطفال و يخلف خمسة ضحايا

إنزكان : خطير …كلب مسعور بحي أزرو يهاجم أطفال…

2023-08-19 / 20:52
Photo of عامل مكناس والعمدة جواد بحاجي يشرفان على تدشين ملاعب للقرب

عامل مكناس والعمدة جواد بحاجي يشرفان على تدشين ملاعب…

2023-08-19 / 17:53
Photo of تارودانت : إنت.حار سيدة “عجوز” نزيلة مؤسسة خيرية

تارودانت : إنت.حار سيدة “عجوز” نزيلة مؤسسة خيرية

2023-08-19 / 17:25

‫2 تعليقات

  1. طائرة لم يصنعها المغرب ليفتخر بذلك فهي من صُنع أجنبيّ، و لا مجال لهذه الضّجّة التي لا تُفيد في شيء، و كما اشترى المغرب هذه الطائرة من شركة أجنبية فبِإمكان الجزائر شراءَها، لا المغرب دولة مُصنَّعة و لا الجزائر دولة مُصنَّعة، كلاهُما في سلّة واحدة، دولتان مُستهلِكتان فقط، دولتان ضعيفتان في جميع المجالات و الميادين، شعباهُما فقيران بامتياز، لا حاجة لهذا الضوضاء الفارغ.

  2. الى المعلق رقم واحد ربما انت من الذباب التابع للعسكر في الجزائر تعليق سار في منحى غير الذي جاء في المقال المشكل ليس في الدولة المصنعة للكانادير بل المشكل أعمق لأن عسكر الجزائر وإعلامه يسرق ويزور ويكذب على شعبه الطائرات مغربية وتحمل شعار القوات المسلحة المغربية والعسكر الجزائري زور ومسح الشعار ليكذب على شعبه تعليقك ليس في محله وإن كنت فعلا مغربي حر فعليك الافتخار بوطنك لأنه دائما سباقا لكل ما هو في صالح الشعب المغربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق