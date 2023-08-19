تارودانت : إنت.حار سيدة “عجوز” نزيلة مؤسسة خيرية

2023-08-19 / 17:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الشرطة القضائية للامن الإقليمي بتارودانت ، زوال اليوم السبت 19 غشت الجاري ، تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة ، بعد إنتحار ‘عجوز ” كانت نزيلة بالمؤسسة الخيرية الإسلامية ” وسط المدينة .

وقالت مصادر الجريدة ، أن الهالكة من مواليد1941، تتحدر من منطقة ” إغرم ” ، كانت تعاني من أزمة نفسية تخضع بسببها للعلاج، وجدث جثتها معلقة بشريط ” فولار” بقاعة للاستحمام، ولم تنفع محاولات إنقادها بعد إكتشافها وهي على مشارف مغادرة انفاسها الأخيرة .

وبتعليمات النيابة العامة ، تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات بالمستشفى المختار السوسي، قصد التشريح الطبي ، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاتها .

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