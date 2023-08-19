تقرير: اسبانيا تسجل ارتفاعا في الإقبال على السكن المشترك 

2023-08-19 / 17:02
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية أن الإقبال على استئجار غرفة في المساكن العائلية “الشقق المشتركة” لم يعد حكرا على الطلاب، إذ أصبح ذلك بالنسبة للكثيرين الطريقة الوحيدة للحصول على مسكن مستقل.

وعزت الصحيفة في تقرير لها، الإقبال على استئجار غرف منزلية، إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على الرهون العقارية وزيادة تكلفة المعيشة.

وقالت الصحيفة: “أغلب العائلات بدأت تعرض على الأقل واحدة من الغرف الشاغرة لديها في السوق للإيجار والاستفادة من المقابل المادي للتعويض عن الزيادة في مدفوعات الرهن العقاري الشهرية التي تصل إلى 300 يورو شهرياً”.

وأضافت الصحيفة أن العام الماضي شهد نموًا كبيرًا في عدد الغرف المعروضة للإيجار وصلت نسبته إلى 34%.

وتابعت: “كما حدث نفس الشيء مع المواطنين الذين يعيشون بالإيجار، حيث قام الأشخاص الذين يقيمون بمفردهم أو كزوجين بالانفتاح على مشاركة السكن مع طرف ثانٍ وحتى ثالث لتسهيل دفع الإيجار”.

وأشارت إلى أن ظاهرة الشقق المشتركة تُعد نتيجة فرضتها حالة السوق السكنية في إسبانيا أكثر من كونها نتيجة للتطور الطبيعي للقطاع.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع أسعار إيجارات المساكن الكاملة بشكل كبير جعل استئجار الغرف هو الخيار الوحيد للحصول على سكن في بعض المناطق، في ظل الارتفاع المتصاعد في أسعار الشقق.

وقالت الصحيفة إن “متوسط العمر للشخص المشترك في الشقة قد ارتفع إلى 34 عامًا، ويرجع إلى هشاشة سوق عمل الشباب، مما يجعل من الصعب دفع الإيجار الشهري”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ليبيا.. اتفاق بين حفتر والمنفي وصالح على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات

ليبيا.. اتفاق بين حفتر والمنفي وصالح على تسريع اعتماد…

2023-08-19 / 17:52
Photo of النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

النيجر.. وصول وفد “إيكواس” لبحث أزمة السلطة

2023-08-19 / 15:57
Photo of إيلون ماسك: منصة “إكس” ستلغي خاصية حظر الحسابات

إيلون ماسك: منصة “إكس” ستلغي خاصية حظر الحسابات

2023-08-19 / 12:49
Photo of حرائق الغابات تمتد على 5 آلاف هكتار في أكبر جزر الكناري

حرائق الغابات تمتد على 5 آلاف هكتار في أكبر…

2023-08-19 / 12:13
Photo of إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه

إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر…

2023-08-19 / 10:44
Photo of تسجيل تفش جديد لجدري القردة في برشلونة

تسجيل تفش جديد لجدري القردة في برشلونة

2023-08-19 / 09:22
Photo of خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر على التحكم بعدوى المتحور الجديد

خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر…

2023-08-18 / 22:42
Photo of أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

2023-08-18 / 22:01
Photo of السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

2023-08-18 / 20:47
Photo of مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

2023-08-18 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق