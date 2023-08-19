LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

صحيفة “ليكيب”: الخليفي هدد مبابي بعدم رؤية الملعب مرة أخرى

2023-08-19 / 16:45
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحافية عن مواجهة ساخنة جمعت بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي، في أعقاب الأزمة التي بدأت الصيف الحالي حول تجديد عقد اللاعب، وانتهت بعد عودته مجددا لتدريبات الفريق الأول.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن اجتماعا جمع بين مبابي والخليفي يوم 8 أغسطس الماضي، وتحوّل إلى نقاش حاد بعدما هدد الرئيس لاعبه وقال: سترى، لن تلعب مرة أخرى، لن تلعب أبدا، لن نستسلم.

ورد عليه مبابي قائلا: سأرى ماذا؟ ستكون أنت الرئيس الوحيد في النادي الذي يمنعني من اللعب.

وأعلن باريس سان جيرمان، يوم الأحد الماضي، عن مشاركة مبابي في التدريبات بعد إبعاده عن الفريق الأول طيلة الفترة الماضية.

وقال النادي الفرنسي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: بعد مناقشات إيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة الفريق أمام لوريان، يوم السبت، تمت إعادة اللاعب إلى قائمة الفريق الأول، صباح الأحد.

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تعليق واحد

  1. على مبابي أن يعلم بأن الثقافة والتقاليد العربية البدوية لا تنبطح من أجل المال (فلوس لخسارة موجودين) فباستطاعة لخليفي شراء موهبة أخرى بملايين الدولارات ولن ينهزم أمام الشاب مبابي، ومن سوء حظ هدا الأخير أن والدته الجزائرية هي مديرة أعماله، إدا اختلف عربيان على أمر ما فأعلم أن الخلاف ليس له حل.

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