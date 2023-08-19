تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل”جعفر العمدة”

2023-08-19 / 16:22
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هبة بريس - القسم الفني

كشف الفنان المصري محمد غنيم عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة” إلى عام 2025؛ بسبب ظروف تتعلق بشركة الإنتاج، وذلك بعد أن كان مقررا عرضه في دراما رمضان 2024.

وأكد غنيم أن “اتحاد المنتجين” الذي أسس منذ مدة، هو السبب في تأجيل المسلسل، لأن شركات الإنتاج اتفقت على تخفيض أجور العاملين والممثلين بنسبة 40%، وهذا ما رفضه طاقم العمل.

وعلق خلال ظهوره في برنامج “صباحك ألوان” المذاع عبر قناة “الشمس”: “سمعت أن المسلسل سيتم تأجيله للعام القادم.. ولا ممثل حيشتغل بسبب تخفيض الميزانية 40% خاصة بالظروف المالية الصعبة بالبلد”.

وأوضح أن هذا التوقف لن يقتصر على مسلسل “جعفر العمدة” لكنه سيشمل أعمالا أخرى بسبب تخفيض الميزانيات.

وكان بطل المسلسل، الفنان محمد رمضان، قد أثار حيرة الجمهور قبل أيام قليلة حول موعد عرض “جعفر العمدة 2″، إذ أكد أنه لم يتم حسم موعد عرضه، رغم تأكيده أن فريق عمل المسلسل باشر عمليات التحضير له.

وقال رمضان في تصريحات إعلامية خلال مشاركته في فعاليات موسم “الجيمرز” بالرياض، “إن فريق عمل المسلسل باشروا التحضيرات بالفعل، ولكن موعد عرضه لم يتم حسمه بعد”.

وبرر عدم تحديد موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان الفائت، بأنه قد يضطر لأخذ فترة استراحة العام المقبل وهو ما قد يؤجل عرضه إلى موسم رمضان 2025.

ومع ذلك، ترك رمضان الباب مفتوحاً لعرضه خلال رمضان القادم، قائلاً: “قد لا آخذ فترة استراحة العام المقبل ليتم عرض المسلسل. بالتأكيد ذلك سيشكل ضغطاً، لكن لا مشكلة”.

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