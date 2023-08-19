ضمنهم “باشا” بطنجة.. سباحون يقطعون مضيق جبل طارق سباحة
هبة بريس - مكتب طنجة
قطع سباحون مغاربة ، مضيق جبل طارق، انطلاقا من مدينة طريفة بالجنوب الاسباني ووصولا الى شاطئ الدالية بشمال المغرب في مدة زمنية تجاوزت ثلاث ساعات و56 دقيقة.
وتمكن 3 سباحين من قطع المسافة بمضيق جبل طارق ، من أصل 13 سباحا شاركوا في هذا التحدي ، حيث احتل صدارة السباق الثلاثي نجيب سمالي ويوسف العلالي بالإضافة إلى الفرنسي المقيم في مدينة مراكش بينوا جيلو.
ويشغل السباح نجيب السملالي منصب “باشا” وقائد للملحقة الادارية 11 بطنجة ، حيث بصم على انجاز سيدون في سجل السباحين الذي تمكنوا قطع مضيق جبل طارق سباحة .
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تبارك الله هاهي الأخبار التي نحب قراءتها. ماشي أخبار السوق .