السمارة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– السمارة: 8 ملم
– أزيلال والقنيطرة وبنسليمان : أقل من ميليمتر.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
الحمدلله على هذه الأمطار التي شهدتها مدينة السمارة وتستعود بالنفع خاصة ملأ السدود ..
اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ياأرحم الراحمين.
نحن جد ماسة إلى هذه الأمطار وذالك ما لها من إيجابيات على الفرشة المائية والحمدلله.
يجب الحيطة والحذر من هذه الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى انجراف التربة الزراعية وتسبب في ضياع بعض الضيعات الفلاحية، وذالك جراء الفيضانات.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم غيثا نافعا ولا ضارا.
تخفف شيئاً ما من هذه الحرارة المرتفعة اللهم نسألك اللطف ونسالك حسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا عذاب النار.
أشجار الزيتون جد ماسة إلى هذه الأمطار ، اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين وخفف عنا هذه موجة الحر الغير المسبوقة.
هذه الأمطار تكون مسحوبة بعواصف رعدية قوية ومميتة في بعض الأحيان لهذا يجب الحيطة والحذر من صواعق الرعد.
اللهم نسألك اللطف ونسالك أن ترحمنا برحمتك الواسعة ، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت واسقينا غيثا نافعا ولا ضارا ولا تجعلنا من القانطين.
لقد تغير الحال وأصبحت الأمطار تسقط في فصل الصيف ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.