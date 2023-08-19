السمارة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– السمارة: 8 ملم

– أزيلال والقنيطرة وبنسليمان : أقل من ميليمتر.

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