“لي بغا يموت في الحين يشري سي 90”.. الخطر القادم من الشرق

محمد منفلوطي_ هـبة بريس

لا يكاد يمر يوم من الأيام، إلا و انتصبت عائلات وأسر واحتشدت على أبواب المستشفيات وبمحيط مستودعات الأموات تنذب حظها العاثر، وتنوح على فراق فلذات الأكباد، وفي الأخير تستسلم للواقع وتتسلم جثامين أبناءها غالبيتهم من المراهقين والمراهقات من هواة ركوب الدراجات النارية سي 90، القادمة من الصين، أو ما يطلق عليها ب ” دراجات الموت”، التي لا تترك لصاحبها فرصة الفرار بجلده من موت محقق، إلا وجعلته جثة هامدة وأشلاء متناثرة…

حديثنا اليوم عن هذا النوع من الركوب الذي يشبه “ركوب الصواريخ”، يستمد مرجعيته من الحصيلة المرعبة التي تسجل بشكل يومي بمختلف الطرقات وبالمدن والقرى والساحات، ضحاياه شباب ومراهقون تحولوا إلى أشلاء، ومنهم من نجوا وظلوا يعانون بعاهات مختلفة بأنحاء الجسم، ومنهم من تحول إلى قصص تروى وتحكى وبها تُعطى العبر في مجالس الناصحين….

ونحن نناقش هذا الموضوع، لابد من الإشارة إلى الحادثة المروعة التي وقعت مساء أمس الجمعة بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد، تلك التي أودت بحياة شابين ينحدران من دوار مداحة جماعة.

حادثة حسب ما أكدته مصادرنا، ناجمة عن اصطدام قوي جرى بين دراجتهما النارية من نوع c90 وسيارة اسعاف تابعة للجماعة ذاتها بالطريق الرابطة بين أولاد عبو وأولاد سعيد في النفود الترابي لإقليم برشيد.

وقبلها بأيام غير بعيدة، وبمنطقة السدرة بجماعة امزورة، حادثة سير أخرى مماثلة جرت بين دراجتين ناريتين من ذات الصنف، خلفت قتيلا وهو أب لثلاثة أطفال، وجريحا نجا بأعجوبة وظل يعاني بقسم العناية المركزة لأيام لولا الالطاف الالهية…

وقبلها وبأيام غير بعيدة، وقعت حوادث سير أخرى مماثلة بمدينة سطات وبباقي المناطق الاخرى، وعلى ذات الشاكلة، كلها تحمل ذات الأسباب الدراجات النارية من نوع سي 90 حاضرة بقوة…

*** سي 90…متعة زائفة بإطارين

انتشرت بالعديد من المدن المغربية والقرى والمداشر ظاهرة ركوب الدراجة النارية سي 90 ، ومن الناس من وجد فيها ضالته لتقريب المسافات، وقضاء المآرب والأغراض ونقل الحاجيات، ومن الناس من استعان بها في تنقلاته صوب مقر العمل وتقديم الخدمات، وهذا النوع غالبا ما يطبعه صاحبه الحكمة والتريث والحس بالمسؤولية في القيادة دون أن يضيف أو يضاعف من القوة الجبائية لمحرك دراجته، فتراه يغذو صباحا ويروح مساء بسلامة وأمن وأمان لمعانقة صغاره تماشيا ومقولة ” لاتسرع يا أبي نحن في انتظارك”…

وهناك صنف آخر من المراهقين المستهثرين بحياتهم وحياة الباقين، اتخذوا من هذه المركبات ذات محرك بإطارين، فرصة لاستعراض حركاتهم البهلوانية فيطيرون ويُطيِّرون معهم أرواحا بريئة ذنبها أنها تصادفت وتواجد هؤلاء ” المخلوقات بالشارع العام”، إذ لا تكفيهم سرعة هذه الدراجات على طبيعتها الأولى، بل يبتكرون طرقا جنونية ومحاولات غير محسوبة العواقب لتغيير القوة الجبائية لمحركاتها حتى تصير في انطلاقتها كالصواريخ، كما لم يقفوا عند هذا الحد بل يعمدون على ادخال تعديلات أخرى على أصواتها لخلق الفوضى العارمة بالشوارع والأزقة والحدائق العمومية وشد الأنظار والظهور بمظهر البطل من ورق، وفي النهاية، يستيقظ الجميع على حصيلة مروعة، أشلاء هناك وأخرى هناك، وجرحى ومصابين يُنقلون اتباعا صوب المستشفيات ليرفعوا من منسوب الضغط على مستواها، وهي التي تعاني أصلا من تدني الخدمات لافتقارها للموارد البشرية والتجهيزات اللازمتين لاجراء الفحوصات أو العمليات…

** مئة تخميمة وتخميمة ولضربة بالمقص

كما قالوا ناس زمان، مئة تخميمة وتخميمة ولضربة بالمقص، مثلٌ يجب علينا جميعا أن نقف عند مضمونه لنفكك شفراته ونأخذ العبر والدلالات بلا مزايدات ولا كثرة جدال ولا نقاشات، لأن الوضع خطير وحياة العديد في خطر….

إن المتعة الزائفة الزائلة لا طائلة منها، وهي السراب الذي يحسبه الضمآن ماء، فلم يجده شيئا، ويصبح على ما فعل نادما متحسرا…. مثلٌ ورسالة لأولئك الذين يستصغرون حياتهم وحياة غيرهم، ولا يُعيرون للأمر اهتماما، يلعبون بالنار على الطرقات وفي الممرات، لا يأبهون لطفل صغير ولا لمرأة حامل ولا لشيخ أكل من الدهر والمرض والوهن….

لأولئك السابحون في بحر الوهم والمتعة الزائفة: ” كفاكم قتلا للأرواح فهي أمانة لديكم ستُسألون عنها غدا أمام رب العزة.. فماذا سيكون جوابكم حينها”…

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