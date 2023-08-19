غوارديولا: عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع ويفرشون السجادة الحمراء

هبة بريس - وكالات

علق المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “الجميع يشتكي من السعودية”.

وأضاف: “لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء ويقولون لهم ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع كل شيء، ويصبح الكل سعداء”.

وأتم: “تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب”.

وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.

وأوضح أن “محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض”.

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