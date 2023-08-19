ظهر وهو عاريا.. رجوى الساهلي تفضح متحرش اتصل بها

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعربت الفنانة المغربية، رجوى الساهلي عن استنكارها الشديد، بسبب تلقيها اتصالا هاتفيا على الساعة الثانية صباحا من طرف شخص مجهول.

وكشفت الساهلي عبر مقطع فيديو بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن تفاصيل المكالمة، مشيرة أن الشخص المجهول حرص على الاتصال بها عبر تطبيق الواتساب باستعمال خاصية “الفيديو”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الشخص المجهول ظهر في الفيديو و هو عاريا، واصفة إياه بالمتحرش و البيدوفيلي.

و أرفقت الساهلي مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه:”الي كاتعرف هذا لحمار هذا الحيوان بيدوفيل متحرش تمشي ترد بالها منه، يلله شد وأي حيوان يخول له نفسه يهز رقم الخدمة وينوض يهضر معايا خارج موضوع خدمة غاندير لو اكبر شوهة باش تجمعو علينا هذا مرض ديالكم الي مريض يمشي الطبيب نفساني”.

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