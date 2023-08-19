عقد الزامي مرتقب لضبط واجبات التسجيل..هل ستلتزم المدارس الخصوصية ببنوذه؟

هبة بريس_ الرباط

يسود ترقب مشوب بالحذر تارة وبالتذمر واليأس تارة أخرى بين صفوف مختلف الأسر المغربية توجسا وتخوفا من دخول مدرسي على لهيب ارتفاع الأسعار وما خلفته العطلة الصيفية من تكاليف إضافية، ولا يُخفي كثيرون حجم تخوفاتهم من تنصل الجهات الرسمية وعدم ضبطها لاستقرار الأسواق فيما يخص مراقبة الأسعار في شقها المتعلق ببيع الأدوات المدرسية من دفاتر وأقلام وأوراق ومحافظ والتي عرفت ارتفاعا مخيفا بلغت مبلغ النصف بالنصف بلغة العامية، أضف إلى ذلك اكراهات التعليم الخصوصي وما يحمله من زيادات في واجبات التسجيل والتأمين وغيرها…كل ذلك من شأنه أن يربك الوضعيات الاقتصادية للأسر المغربية مع توالي مناسبات الانفاق..

وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن الوزارة الوصية على القطاع لضبط طبيعة هذا العللقة وتقنينها، ستطلق خدمات ” عقد الزامي” خلال الموسم الدراسي المقبل، سيجمع بين الأسر والمدارس الخصوصية يتضمن بنوذا قانونية تقنن وتؤطر العلاقة بين طرفي العقد، وذلك لضبط الزيادات في واجبات التسجيل والتأمين المدرسي والحد منها، وهو الموضوع الذي كان محط جدل واسع يُطرح مع بداية كل دخول مدرسي.

نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمغرب، أشار في لقاءات صحفية، إلى أن الوزارة الوصية على القطاع بصدد اصدار عقد مع نهاية شهر غشت الجاري وسيدخل حيز التنفيذ في الدخول المدرسي المقبل، اذ سيحدد طبيعة العلاقة بين المدارس الخصوصية و الأسر المغربية التي اختارت هذا النموذج من التعليم، حيث سيتضمن العقد بنوذا قانونية تضمن حق المتعاقدين، أبرزها الاتفاق المسبق على سنوات التمدرس وواجبات التأمين والتسجيل…على أساس أن كل أسرة اختارت التعليم الخصوصي لأبنائها، يجب عليها قراءة مضامين العقد قراءة متأنية لاتخاذ قرار إما بالتوقيع أو بالرفض.

ويذكر، أن طبيعة العلاقة بين المدارس الخصوصية والأسر المغربية، كانت مطروحة وبقوة حتى في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، وهو ما جعله الأخير يوجه مذكرة إلى مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تُلزمهم بضرورة إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد تأمين المتمدرسين بشكل مفصل، وتحذرهم من مغبة عدم تقيدهم بالضوابط المحددة في المراسلة عند إنجاز عملية التأمين والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيـــــآت المكلفة بمراقبة عملها، (رغم هذه التعليمات والتحذيرات) إلا أن بعض المدارس الخاصة لازالت تعمد إلى فرض رسوم مرتفعة على التأمين و التسجيل، دون التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومنها من خصصت خانة لواجبات التأمين وحددتها في 50 درهم، لكنها في المقابل ضاعفت الفاتورة في فرض رسومات أخرى.

كما الوزير السابق، كان قد اعترف في وقت سابق أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، مشيرا إلى أن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما.

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