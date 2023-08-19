شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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البيضاء: إجهاض محاولة لتهريب حوالي 5 أطنان كلغ من مخدر الشيرا

2023-08-19 / 11:08
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و756 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد رصدت سيارة نفعية يشتبه في تهريبها لكميات كبيرة من المخدرات على مستوى منطقة “ليساسفة” بمدينة الدار البيضاء، حيث جرى ضبط هذه الناقلة وإخضاعها لعملية تفتيش مكنت من حجز أربعة أطنان و756 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مكونة من 102 رزمة معدة للتهريب الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أوضحت أن السيارة المحجوزة كانت تحمل لوحات ترقيم مزيفة، حيث تم العثور بها على لوحات ترقيم مزيفة ولوحات ترقيم أخرى مسجلة بالخارج.

وذكر البلاغ أنه تم إخضاع سائق هذه الناقلة، البالغ من العمر 30 سنة، والذي تبين أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكابه.

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‫5 تعليقات

  1. تبارك الله على مول خمسة اطنان كلغ هههه.قراية الزحام ..خمسة اطنان…او. خمسة الاف كلغ.ليس هناك وحدة اسمها طن كلغ

  2. كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق شبابنا وشباتنا في تدمير عقولهم يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.

  4. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم هم السبب في تدمير صحة الإنسان وبسببهم المستشفيات العقلية والنفسية امتلأت حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

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