إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه

هبة بريس - وكالات

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في “إيكواس”، مساء الجمعة، وذلك بعد يومين، من اجتماع قادة أركان المجموعة في أكرا عاصمة غانا.

وقال موسى: “تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، لكننا لن نعلن عنه”.

وأوضح أن “أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري”.

وأضاف موسى: “اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر”، مضيفا: “مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر”.

وشدد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في “إيكواس” على أن “الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل (…) لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر”.

وعلى مدى يومي الخميس والجمعة، اجتمع قادة جيوش دول الـ”إيكواس” في غانا، بهدف دراسة وتنسيق تفاصيل قرار زعماء دولهم، الأسبوع الماضي، بشأن نشر “قوة احتياط لإعادة النظام الدستوري” في النيجر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، السلطات العسكرية في النيجر، بأنه ستكون هناك “عواقب وخيمة”، في حال ساءت صحة الرئيس المعزول محمد بازوم، الذي يخضع للإقامة الجبرية، وسط تقارير عن تردي صحته.

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