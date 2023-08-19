وسط حضور جمهور غفير.. انطلاق مهرجان إفران الدولي

2023-08-19 / 10:34
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ع محياوي _ هبة بريس

وسط إجراءات أمنية مكثفة وتنظيم محكم من طرف اللجنة المنظمة و السلطات المحلية والإقليمية وحضور جماهيري كبير فاق 45 ألف متفرج و من ضمن الوفود بالمهرجان وجوه سياسية معروفة بالمنطقة يتقدمهم ” الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين ” انطلقت الدورة الخامسة من مهرجان إفران الدولي اليوم الجمعة 18 غشت وستمتد فعاليته إلى غاية 22 غشت 2023.

حفل إفتتاح الدورة إنطلق بكشكول أمازيغي أصيل يعكس غنى الموروث اللامادي المغربي أبدعت في تقديمه المجموعة السمفونية ، وعلى إيقاع نغمات ورقيات الفرقة التي تفاعل معها بشكل كبير زوار مدينة إفران .

وعلى امتداد أربع ساعات، استمتع الجمهور بأروع الأغاني الأمازيغية. وقد أدت الفنانة الامازيغية يامنة العمراوي إبنة بلدة مدينة أزرو ، كوكتيلا موسيقيا متنوعا من ربرتوارها الفني، الذي حظي بتفاعل كبير من جمهور المهرجان .

كما كان جمهور إفران على موعد مع الفنان أومكيل مصطفى إبن المنطقة الذي أمتع الجمهور بمجموعة من الأغاني الأمازيغية من ربرتواره الخاص.

مع هذه النغمات الأمازيغية جعل فضاء ساحة الثاج يعيش أجواء إحتفالية خاصة في اليوم الأول، ويشار أن برنامج الدورة الخامسة لمهرجان إفران سيقدم باقة من العروض الغنائية على مدى أيام هدا المهرجان يؤديها فنانين معروفين في الساحة الفنية المغربية ونجاح كبير للمهرجان كعادته يبدو من يومه الأول .

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