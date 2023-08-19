إيطاليا…نجاة 3 نساء مغاربة من موت محقق في حادثة سير مروعة       

2023-08-19 / 10:01
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أصيب ثلاثة نساء من أصول مغربية تتراوح أعمارهن بين 21 و 23 و 16 ، بجروح ورضوض مختلفة، جراء حادث سير وصفت بالخطيرة على طريق نيغريسيا في رونكاديلي دي اورميلي على مستوى بورغو مولينو بمنطقة الفينيتو شمال شرق إيطاليا.

مصادرنا ذكرت أن الحادث انقلاب سيارة كانت تقودها مهاجرة و أن “الأمر يتعلق بحادث عرضي ناجم عن فقدان التحكم في السياقة تسبب في انقلاب سيارة في أحد الحقول ،لحسن الحظ لم تخلف الحادثة إلا خسائر مادية محضة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الحادث استنفر عناصر الحماية المدنية والدرك الإيطالي بالمركز والسلطة المحلية، الذين حلوا بالمكان ، حيث تم السهر على نقل المصابين إلى مستشفى اودرزو بتريفزيو قصد تلقي العلاجات الضرورية عبر تسخير مروحية، فيما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف المدعي العام لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذه الحادثة.

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