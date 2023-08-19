الرصاص يلعلع بمكناس لإيقاف مختل عقلي أضرم النار بمنزل عائلته

هبة بريس

اضطر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 19 غشت الجاري، لاستعمال أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، تظهر عليه علامات المرض العقلي، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما أقدم على إضرام النار في بعض أثاث منزل عائلته، غير أنه واجههم بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر عناصر الأمن الوطني لإطلاق رصاصات تحذيرية لتحييد الخطر الصادر عن الكلب المهاجم.

وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعدما أبدى مقاومة عنيفة وأصيب بجروح جراء محاولته الفرار عن طريق القفز من نافذة المنزل، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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