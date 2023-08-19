تسجيل تفش جديد لجدري القردة في برشلونة

2023-08-19 / 09:22
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الصحة العامة في مدينة برشلونة الإسبانية بتسجيل تفش جديد لمرض جدري القردة بالمدينة.

ونقلت صحيفة “Periodico” المحلية عن الوكالة: “أعلنت وكالة الصحة العامة في برشلونة… عن تسجيل تفش جديد لمرض جدري القردة في عاصمة منطقة كتالونيا”.

وأضافت أن الوكالة أرسلت بيانات مناسبة بهذا الشأن إلى مراكز ومؤسسات الإغاثة بطلب إبلاغها بتسجيل أعراض مشبوهة.

من جهته أكد نائب رئيس هيئة الإشراف والاستجابة للطوارئ في مجلس الصحة العامة في حكومة كتالونيا، جاكوبو مينديوروس، صحة هذه المعلومات، موضحا أنه تم حتى الآن تسجيل 6 حالات (اثنتان في يوليو الماضي و4 – في أغسطس الجاري) بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

وذكر صحيفة “Periodico” أن هذا هو تفش ثاني لجدري القردة منذ العام الماضي.

وأفاد مصادر طبية أن تفشي جدري القردة الذي اندلع في أغسطس عام 2022 وانتهى في نهاية مارس 2023 أدى إلى إصابة 2321 شخصا.

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‫11 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كثرة الأوبئة والامراض والفيروسات..

  11. دراسة تقول بأن هذا المرض يأتي من ممارسة الجنس بين الشواد .ونحن أصبحنا في هذا الطريق نشجع عليه في التسامح وغمض العين على هذه الظاهرة وحتى الافلام الاي تشجع وتقرب أصبح وزارة الإعلام ترخصها

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