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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-08-19 / 09:17
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الداخلية، والجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، إضافة إلى شمال كل من المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية مصحوبة بهبات للرياح بكل من الأقاليم الصحراوية للبلاد، وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة، وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ أيضا تناثر غبار فوق الشمال الشرقي للأقاليم الصحراوية، والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 25 و31 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 21 و27 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمناطق الساحلية وبالسهول الشمالية والوسطى، بينما ستكون في انخفاض بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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‫8 تعليقات

  3. في السنوات الأخيرة هناك ارتفاع كبير لدرجة الحرارة نظرا لكثرة المصانع والمعامل والغازات الناتجة عنه..

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