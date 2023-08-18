مؤثر بمراكش…وفاة شخص بمقهى أمام زملائه

2023-08-18 / 23:25
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هبة بريس_ محمد منفلوطي

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا توفي ليلة الجمعة السبت بإحدى المقاهي بشارع علال الفاسي بمدينة مراكش في ظروف وصفت بالغامضة، شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل العناصر الأمنية التي تجري أبحاثها في هذه الأثناء.

وأضافت ذات المصادر، أن حالة من الحزن والأسى سادت بين زبناء المقهى وزملاء الراحل الذين كانوا جميعهم في جلسة عادية بإحدى المقاهي قبل أن يسلم الأخير روحه لخالقها في ظروف وصفت بالغامضة، حيث من المحتمل أن يتم على اثرها اخضاع جثته للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الواقعة المؤلمة استوقفت العديد من المارة، فيما سارعت العناصر الأمنية إلى عين المكان للقيام بواجبها والاشراف على نقل الجثة، والاستماع إلى الشهود، في انتظار تقرير التشريح الطبي المزمع اخضاع جثة الهالك له.

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