اصطدام دراجة نارية وسيارة اسعاف يخلف قتيلين ببرشيد

محمد منفلوطي_ هـــــــبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن شابين لقيا مصرعهما على مستوى الطريق الرابطة بين مركز اولاد سعيد وجمعة أولاد عبو باقليم برشيد، في اصطدام قوي جرى بين دراجتهما النارية وسيارة اسعاف تابعة لجماعة اولاد عبو، وهي الحادثة التي وصفت بالمروعة خيث خلفت استياء كبيرا واستنفارا بين صفوف عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد عبو.

وأضافت مصادرنا، أن الضحتين تم نقلهما صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات في انتظار الانتهاء من التحقيقات التي تعكف عليها عناصر الدرك الملكي للوقوف عن الأسباب الرئيسية وراء وقوع الحادثة.

ويذكر، أن هذا المقطع الطرقي الذي يربط تجمعات سكنية جد هامة ويعتبر شريانا حيويا يعتمد عليه المواطنون في تنقلاتهم، يتطلب المزيد من الاعتناء ببنيته التحتية نظرا لكثرة الحفر وتآكل الجنبات مما يتسبب في وقوع عدة حوادث ، وإلحاق أضرار بالحالة الميكانيكية لعشرات العربات التي تمر منها .

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