تحيين خرائط المناطق المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية بالمغرب

في إطار تحيينها اليومي، لخرائط المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه بالنسبة ليومي الثلاثاء و الأربعاء، فقد مكن تحليل البيانات من تحديد الأقاليم المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية حسب درجة الخطورة .

ومن أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، تصدر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبشكل يومي، بناءاً على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ابتداءا من يوم السبت 19 غشت 2023 إلى يوم الاثنين 21 غشت 2023 وبعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا ب:

-نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛

-التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛

تم تحديد الأقاليم حسب درجة الخطورة:

– خطورة قصوى (المستوى الأحمر) في أقاليم طنجة اصيلا، شفشاون، تاونات، تازة، وجدة انكاد، اكادير ادا وتنان و الصويرة.

ـ خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) في أقاليم فحص انجرة، تطوان، العرائش، وزان، الحسيمة، بركان، الناضور، الدريوش، جرادة، صفرو، افران، خنيفرة، خميسات، سيدي سليمان، تارودانت و تيزنيت.

ـ خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم القنيطرة، الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، الحوز، بني ملال، أزيلال، شتوكة ايت باها و انزكان ايت ملول.

وعليه، يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية او العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار وعليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

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