خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر على التحكم بعدوى المتحور الجديد

هبة بريس - وكالات

علق أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو، على انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في عدد من دول العالم.

وقال فرانسوا بالو “حاليا تلقى معظم الناس على وجه الأرض اللقاح و / أو أصيبوا بالفيروس”.

وصرح أستاذ البيولوجيا بأنه حتى لو أصيب أشخاص بالمتحورة الجديدة فإن الذاكرة المناعية تسمح لجهازه المناعي بالتحكم بالعدوى والسيطرة عليها.

وأكد أنه حتى لو تسببت “بي أيه.86.2” في ارتفاع كبير بعدد الإصابات فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقا خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون.

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد “إيريس” هذا الصيف، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أنهما تراقبان متحورا جديدا لفيروس كورونا به عدد كبير من البروتين الشوكي (سبايك).

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