أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

2023-08-18 / 22:01
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هبة بريس - و م ع

تم تسجيل 159 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي إلى اليوم 18 غشت، وذلك وفق الوقاية المدنية الجزائرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوقاية تأكيدها ارتفاع العدد الإجمالي لعدد الغرقى، منذ مطلع يونيو الماضي إلى غاية اليوم إلى 223 حالة غرق، 159 على مستوى الشواطىء، و64 في المجمعات المائية.

وقد تم خلال أسبوع ( من 28 يوليوز الماضي إلى ثالث غشت الجاري)، فقط، تسجيل 41 حالة غرق، من بينها 34 حالة على مستوى الشواطئ.

وتسجل الجزائر، التي أصبحت شواطئها، مثل طرقها، أكثر فتكا، منذ بداية الصيف معدلات غرق عالية.

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