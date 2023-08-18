انطلاق فعاليات ملتقى إنمودا بتافراوت في هذا التاريخ

2023-08-18 / 21:30
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نجلاء مزيان- هبة بريس

تحت شعار “ثقافة .. تنمية” ستنظم جمعية تافراوت المولود إتصال يومي الاثنين والثلاثاء 21-22 غشت 2023 ملتقى إنمودا في دورته الخامسة، والذي يصادف هذه السنة الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب، والذكرى الستين لعيد الشباب المجيد.

ويأتي تنظيم هذه الدورة بشراكة مع مجموعة من المؤسسات العمومية والخواص، وذلك بعد النجاح المتميز الذي لاقته الدورات السابقة للملتقى، لخلق نشاط ثقافي وفني له أبعاد تنموية بالجماعة القروية لتافراوت المولود بإقليم تيزنيت.

ويهدف ملتقى إنمودا إلى الإحتفاء بالمهاجرين داخل أرض الوطن وخارجه وهو مناسبة لربط جسور وصلات التواصل بينهم وبين مسقط رأسهم.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة لملتقى إنمودا أنشطة ثقافية وفنية ورياضية مختلفة ستساهم في التنشيط الثقافي بالمنطقة، كما سيتم تكريم مجموعة من المهاجرين الذين ساهموا في تنمية المنطقة بمبادراتهم الذاتية والجمعوية.

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