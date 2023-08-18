السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

2023-08-18 / 20:47
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

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‫3 تعليقات

  3. مسكينة هذه المراة الغبية ذاك الكتاب الذي تدافع عنه مليء بإهانتها وإحتقارها وآضربوهن وناقصات عقل ولاتصلح شهادتها الا إذا كانتا إثنتين والعديد من الإحتقار والإهانة ومع ذلك هي مبرمجة مند صغرها على تقديس الخرافة حتى وإن لم تعلم مابذاخلها

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