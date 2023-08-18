السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

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