السويد ..اعتقال امرأة بعد تصديها لعملية حرق القرآن

2023-08-18 / 20:47
0
هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، امرأة بعد محاولتها إطفاء ما يعتقد أنه نسخة محترقة من القرآن قرب السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

وكشفت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام سويدية المرأة، وهي تعترض عملية حرق لنسخة من القرآن نفذها مواطن عراقي عرف بإحراق الكتاب المقدس عدة مرات في غضون الأسابيع الماضية ثم قامت برشه بمسحوق أبيض من اسطوانة إطفاء حريق.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال المرأة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر على التحكم بعدوى المتحور الجديد

خبير: من تلقى اللقاح أو أصيب بفيروس كورونا قادر…

2023-08-18 / 22:42
Photo of أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

أزيد من 150 حالة غرق بالشواطئ الجزائرية

2023-08-18 / 22:01
Photo of مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

مصر.. 51 مصابا في انقلاب حافلة على طريق مطروح

2023-08-18 / 19:11
Photo of تركيا ..مــ..ــقتل مغربي على يد سائق سيارة أجرة

تركيا ..مــ..ــقتل مغربي على يد سائق سيارة أجرة

2023-08-18 / 18:18
Photo of ساركوزي: لست أنا من اتخذ قرار تصفية معمر القذافي

ساركوزي: لست أنا من اتخذ قرار تصفية معمر القذافي

2023-08-18 / 17:11
Photo of فرنسا تترقب موجة حر استثنائية

فرنسا تترقب موجة حر استثنائية

2023-08-18 / 16:09
Photo of السويد تسمح مجددًا بحرق نسخة من المصحف الشريف

السويد تسمح مجددًا بحرق نسخة من المصحف الشريف

2023-08-18 / 15:36
Photo of أرسلت السُّمَ إلى ترامب.. محكمة أمريكية تقضي بسجن امرأة 22 سنة

أرسلت السُّمَ إلى ترامب.. محكمة أمريكية تقضي بسجن امرأة…

2023-08-18 / 13:55
Photo of جزر الكناري تعلن استحالة السيطرة على حرائق الغابات

جزر الكناري تعلن استحالة السيطرة على حرائق الغابات

2023-08-18 / 10:53
Photo of فايزر: اللقاح المعدل لكوفيد-19 فعال ضد المتحور إيريس

فايزر: اللقاح المعدل لكوفيد-19 فعال ضد المتحور إيريس

2023-08-18 / 10:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق