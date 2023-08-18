لقجع يتنازل عن شكايته في مواجهة بعض الصفحات الرجاوية

2023-08-18 / 20:43
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هبة بريس - القصم الرياضي

تنازل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن شكايته ضد بعض الصفحات الرجاوية.

وقال نادي الرجاء الرياضي في بلاغ رسمي :”يتقدم رئيس نادي الرجاء الرياضي ومكتبه المديري بالشكر الجزيل و الامتنان لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع بمناسبة تنازله عن الشكاية التي سبق و أن تقدم بها في مواجهة بعض الجماهير”.

وأضاف :”يغتنم رئيس النادي الفرصة للتأكيد على حرص النادي بجميع مكوناته على تثمين المجهودات المبذولة من طرف رئيس الجامعة لتطوير منظومة كرة القدم بالمغرب والتي كان من نتائجها الحضور الدولي البارز للمنتخبات والفرق الوطنية في المحافل الدولية”.

وختم البلاغ بالقول :”يدعو الرئيس وأعضاء مكتبه المديري الجماهير الرجاوية الوفية إلى الالتفاف اللامشروط حول الفريق والمساهمة في إنجاح أوراش إصلاح و إعادة هيكلة الفريق على جميع المستويات، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة و إرجاع الفريق إلى سكة الألقاب والأمجاد”.

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