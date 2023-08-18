الحسيمة ..سائق متهور يــ..ـقتل طفلا ويلوذ بالفرار
هبة بريس - الحسيمة
لقي طفل يبلغ من العمر صت سنوات مصرعه أمس الأربعاء إثر تعرضه لحادثة سير بمركز جماعة اساكن بإقليم الحسيمة.
وقالت مصادر محلية، أن سيارة رباعية الدفع صدمت الطفل في الشارع العام قبل أن يلوذ سائقها بالفرار .
وفارق الطفل الحياة بالمركز الصحي لاساكن متأثرا باصابات بليغة في انحاء متفرقة من جسده.
وقد استنفرت مصالح الدرك الملكي بإساكن التي باشرت عملية بحث واسعة لتوقيف المشبه فيه .
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9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
السرعة المفرطة وعدم احترام الاسبقيات وممر الراجلين..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..
اللهم أحسن خاتمتنا جميعاً يارب العالمين..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحمه واغفر له..
يجب الحذر والإنتباه في القيادة ..
نتمنى له الرحمة والمغفرة يارب العالمين..