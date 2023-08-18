الحسيمة ..سائق متهور يــ..ـقتل طفلا ويلوذ بالفرار

هبة بريس - الحسيمة

لقي طفل يبلغ من العمر صت سنوات مصرعه أمس الأربعاء إثر تعرضه لحادثة سير بمركز جماعة اساكن بإقليم الحسيمة.

وقالت مصادر محلية، أن سيارة رباعية الدفع صدمت الطفل في الشارع العام قبل أن يلوذ سائقها بالفرار .

وفارق الطفل الحياة بالمركز الصحي لاساكن متأثرا باصابات بليغة في انحاء متفرقة من جسده.

وقد استنفرت مصالح الدرك الملكي بإساكن التي باشرت عملية بحث واسعة لتوقيف المشبه فيه .

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