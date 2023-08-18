مسلسل تصفية القادة الداعمين للحكم الذاتي مستمر .. البوليساريو تغتال “النعمة الجماني”

هبة بريس - الرباط

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية، مسلسل اغتيال القادة المؤيدين للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، داخل مخيمات تندوف التي أضحت تقبع تحت حصار تفرضه ميليشيا الجبهة مدعومة بعسكر الجزائر .

وكشف منتدى داعمي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا ب”فورساتين “ان البوليساريو اغتالت أحد القادة البارزين المدعو “النعمة الجماني” ، الذي عبر في مواقف عديدة عن تاييده للحكم الذاتي ، الامر الذي يعيد ملف التصفيات الى الواجهة، لينضم الجماني الى سلسلة المعنيين بجرائم الاغتيال التي تقودها عصابة قيادة البوليساريو ضد من يعارضها، وضد من ثبت تورطه في السعي لوقف الحياة في كيان البوليساريو المتهالك ، والضعيف ضعف القائمين عليه.

وأضاف المنتدى – حسب أقارب الراحل ” النعمة الجماني ” ، – أن سبب اغتياله يعود الى دعوته قادة البوليساريو الى الرضوخ للأمر الواقع ، والتنحي عن السلطة ، وترك الصحراويين يختارون مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن الجزائر والبوليساريو، الأمر الذي تسبب في سجال وخصومة واضحة بينه وبين رفاقه، ليتطور في إحدى الجلسات الى تصريح الفقيد بدعمه للحكم الذاتي كخيار واضح ومطروح على الطاولة ، بدل تتبع الوهم والسراب حسب تصريح الفقيد ، منبها الصحراويين الى عامل الزمن ، وضياع الأجيال ، وداعيا الى كلمة سواء تجمع شمل الصحراويين تحت غطاء خيمة واحدة، مستشهدا بأوضاع الصحراويين بالمغرب ، وخاصة بالاقاليم الجنوبية الصحراوية.

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