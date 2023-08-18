نقابة : شركات المحروقات استغلت العطلة الصيفية لمراكمة الأرباح

2023-08-18 / 19:07
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هبة بريس - الرباط

قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة “استغلت فترة العطلة الصيفية من أجل إعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن”، مضيفة أن ذلك يتم عبر الزيادات المتتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات.

وأشارت النقابة في بلاغ لها أن الأطراف التي تحدد أسعار المحروقات في السوق الوطنية “استغلت مرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل و يتزامن مع تقرير مجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

ونبهت النقابة عبر البلاغ ذاته الحكومة من “تفاقم الأزمة الاجتماعية ، كما حملتها المسؤولية في استمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب موجهة الغلاء الذي تشهده عدد من المواد، محذرا من “دخول اجتماعي على إيقاع الإحتجاجات”.

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‫2 تعليقات

  1. نتمنى تدخل جريء على طريقة الرئيس التونسي إزاء عصابات الخبز والدقيق…!؟

  2. هضرة خاوية هادي بحال الى المغاربة كلهم سافروا للخارج أروبا وأمريكا وزادو في المحروقات هاد العام المغاربة شادين الارض مالقاو ماياكلو بقا ليهم غير السفر راه غير اخنوش تيعاود التربية للشعب والنفايات بغيت نقول النقابات باعو الماتش

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