العرائش ..حريق يأتي على حافلة لنقل المسافرين بالمحطة الطرقية

2023-08-18 / 18:54
0
هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق مهول زوال اليوم الجمعة 18 غشت 2023، بأحدى حافلات نقل المسافرين قرب المحطة الطرقية للعرائش ما أدى الى احتراقها بالكامل.

واندلعت النيران بشكل مفاجئ بمحرك الحافلة التي كانت في رحلة تربط بين العرائش ومدينة طنجة، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالرغم من محاولات السائق ومساعده اخماد النيران الا ان محاولاتهم باءت بالفشل .

وقد تم انزال جميع المسافرين من على متن الحافلة في وقت حضرت فيه عناصر الوقاية المدنية التي باشرت عملية الاطفاء .
.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اصطدام دراجة نارية وسيارة اسعاف يخلف قتيلين ببرشيد

اصطدام دراجة نارية وسيارة اسعاف يخلف قتيلين ببرشيد

2023-08-18 / 23:23
Photo of الحسيمة ..سائق متهور يــ..ـقتل طفلا ويلوذ بالفرار

الحسيمة ..سائق متهور يــ..ـقتل طفلا ويلوذ بالفرار

2023-08-18 / 20:30
Photo of طنجة..مــ..ــصرع شخص دهسته حافلة لنقل العمال

طنجة..مــ..ــصرع شخص دهسته حافلة لنقل العمال

2023-08-17 / 18:21
Photo of مراكش.. مصرع 3 شبان في حادث تصادم دراجتين

مراكش.. مصرع 3 شبان في حادث تصادم دراجتين

2023-08-17 / 14:03
Photo of بولمان..سيول واد سرغينة تتسبب في مصرع شخص ونجاة آخر على متن سيارة

بولمان..سيول واد سرغينة تتسبب في مصرع شخص ونجاة آخر…

2023-08-16 / 21:04
Photo of شفشاون ..مــ..ـصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث انقلاب سيارة

شفشاون ..مــ..ـصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث انقلاب سيارة

2023-08-16 / 20:13
Photo of أزيلال: مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور جراء انهيار ردم من الأتربة

أزيلال: مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور جراء انهيار ردم…

2023-08-16 / 14:17
Photo of فاجعة بخريبكة: 9 ق.تلى وجرحى في حادثة سير مروعة

فاجعة بخريبكة: 9 ق.تلى وجرحى في حادثة سير مروعة

2023-08-16 / 10:42
Photo of 29 قت.يلا و2439 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

29 قت.يلا و2439 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2023-08-15 / 17:33
Photo of تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة

تازة..صاعقة رعدية تنهي حياة راعي غنم في مغراوة

2023-08-15 / 11:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق