العرائش ..حريق يأتي على حافلة لنقل المسافرين بالمحطة الطرقية

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق مهول زوال اليوم الجمعة 18 غشت 2023، بأحدى حافلات نقل المسافرين قرب المحطة الطرقية للعرائش ما أدى الى احتراقها بالكامل.

واندلعت النيران بشكل مفاجئ بمحرك الحافلة التي كانت في رحلة تربط بين العرائش ومدينة طنجة، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالرغم من محاولات السائق ومساعده اخماد النيران الا ان محاولاتهم باءت بالفشل .

وقد تم انزال جميع المسافرين من على متن الحافلة في وقت حضرت فيه عناصر الوقاية المدنية التي باشرت عملية الاطفاء .

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