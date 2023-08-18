تركيا ..مــ..ــقتل مغربي على يد سائق سيارة أجرة

2023-08-18 / 18:18
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هبة بريس - وكالات

قتل مواطن مغربي في اسطنبول التركية، على يد سائق سيارة أجرة تركي وذلك بعد مشاداة كلامية بينهما بسبب رفض الجاني نقل الضحية الى وجهته المطلوبة.

وقالت وسائل اعلام تركية ، ان المغربي في الخمسينيات من العمر يقيم في تركيا لمدة تزيد عن 11 عاما، حيث كان الضحية يطلب من سائق سيارة أجرة بإسطنبول نقله، قبل يدخل معه قي ملاسنة تعرض بعدها لاعتداء عنيف من طرف السائق الذي انهال عليه بالضرب امام المارة، قبل أن يدفعه بقوة ما أدى الى ارتطام رأسه بالأرض.

وتسبب الاعتداء في نزيف حاد للضحية على مستوى الرأس ادى الى وفاته بعد نقله الى المستشفى.

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‫3 تعليقات

  1. انه قضاء وقدر ولامفر منه لوا اطلع على الغيب لما
    خرجوا من بيوتهم هاذا اليوم

  2. الأتراك عنصريون وبكرهون العرب ويحتقرونهم….يجب مقاطعة السفر إلى هذه الدولة

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  3. رغم تهافت بعض العرب على زيارة تركيا، فالكثير من المغاربة لا يعرفون جيدا الأتراك، الاتراك فيهم من الهمجية والوحشية مالايعرفه الكثير

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