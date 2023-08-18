هشام الصغير مساند رسمي لمهرجان بالرباط والمولودية الوجدية غريقة

2023-08-18 / 16:36
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هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة عقار الشرق التي تعود ملكيتها لهشام الصغير وعبد القادر لحضوري، عبر صفحتها الرسمية، بأنها المساند الرسمي لمهرجان السويسي بالرباط.

هذا الإعلان، خلق تدمرا واستياء محبي وجماهير المولودية الوجدية لكرة القدم النادي العريق والغريق في نفس الوقت، حيث يمر بأزمة مالية خانقة وتشكيل لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال، وكان من الأجدر حسب المحبين والغيورين، ان تمنح الدعم للنادي بدل ان تكون مساندا رسميا لمهرجان السويسي بالرباط.

وهذا، فقد سبق لهشام الصغير ان اعلن رفقة رئيس النادي المستقيل محمد هوار عن تخصيص دعم سنوي لنادي المولودية الوجدية يقدر ب 4 ملايين درهم، وأن يفي بالتزاماته المادية التي قطعها على نفسه بحضور اعضاء المكتب المسير ورجال الإعلام لفائدة نادي المولودية الوجدية.

ومن جهة أخرى، خصصا مجلس جهة الشرق(300 مليون سنتيم) ومجلس عمالة وجدة انجاد(300 مليون سنتيم) دعما ماليا مقدرا ب 600 مليون سنتيم للنادي، وخلفت هذه الخطوة صدى ايجابيا لدى أنصار سندباد الشرق في انتظار المتعهدين الخواص الذين فضلوا المساندة في مدن اخرى عبر مهرجانات فنية بيافطة شركات مواطنة.

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‫2 تعليقات

  1. هذان التمساحان،نموذج للاغتناء الفاحش…الترامي على الاراضي والعقارات،ولا حسيب ولارقيب…

  2. خبز الدار يأكله البراني، أيهما أشد نفعا لمصالحهم وجدة أم الرباط؟ذهب الرجال الذين كانوا يضحون من أجل المدينة، وطغت المصالح الشخصية.رحم الله السي بلهاشمي وغيره من الغيورين على وجدة.

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