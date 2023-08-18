السويد تسمح مجددًا بحرق نسخة من المصحف الشريف
هبة بريس - وكالات
سمحت السلطات السويدية الجمعة، مجددًا للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، بحراسة الشرطة.
وذُكر أن موميكا حرق المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي.
وأشار إلى أن موميكا داس على المصحف الشريف، ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك سلوان نجم.
وحاولت امرأة كانت بين المجتمعين في المكان إطفاء المصحف المحترق باستخدام أسطوانة إطفاء الحرائق، لكن الشرطة السويدية تدخلت وأوقفتها.
وغادر موميكا ونجم المكان بسيارة مصفحة للشرطة عقب انتهاء الاعتداء على القرآن الكريم، ورافقتهما عدة سيارات ونحو 100 فرد من الشرطة.
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المجموع 11 آراء
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12 تعليقات
السيارات المصفحة لن تحميهم وحياتهم أصبحت في خطر والله يمهل ولايهمل اما دولة السويد فهي كافرة اصلا لايهمنا أمرها ولماذا لم يتجرء،موميكا،ونن معه من الاغبياء على حرق الإنجيل والثورات،المحرفة منذ القدم
يجب مقاطعة كل منتجات السويد..
الدين الاسلامي سيبقى إلى قيام الساعة. الله أكبر ولله الحمد. على نعمة الكتاب العزيز ..
قوله تعالى: «وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ »..
الحمد لله على نعمة الاسلام..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
اللهم انتقم منهم أشد انتقام يارب العالمين..
مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين..
الحمد لله الإسلام منتصر ولازال ينتصر على الديانات السماوية الاخرى ..
“يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ..
اللهم انصرنا على القوم الظالمين..
اين المسلمين اين الرد النفاق ثم النفاق ما يزيد على مليار مسلم بدون فائدة لا خير من كثرثهم يتنافسون في الاقتتال فيما بينهم.حسبي الله ونعم الوكيل.