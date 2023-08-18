واقعة شاطئ الجديدة .. كيف يمكن محاصرة ظاهرة اغتصاب الأطفال؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لا يكاد الرأي العام المغربي يستفيق على وقع تفاصيل حادثة اغتصاب حتى يصدم بمأساة أخرى. ففي حين يحصي مختصون “حالات اغتصاب الأطفال بالعشرات سنويا”، تشير دراسة إلى استمرار هذه الجرائم في منحى تصاعدي، مما يطرح تساؤلات عدة بشأن أسباب تفشي هذه “الظاهرة” وتداعياتها المختلفة على المجتمع، وسبل التصدي إليها.

تفجرت مؤخرا بشاطئ الجديدة، قضية إعتداء جنسي على أطفال، مرتكبها يدعي انه مسؤول جمعوي بمدينة الدار البيضاء، كانت إحدى السيدات بالشاطئ هي من وثقت بهاتفها شدوده الجنسي على طفل، القضية اعقبها العديد من التصريحات لمنظمات حقوقية وجمعيات تخييم بالمغرب، بحكم ان الواقعة قد اساءت بشكل كبير لرسالة التخييم التي تنظمها الوزارة والجمعيات المهتمة ب ” التخييم” التي استنكرت الفعل، وتبرأت من مرتكبه، وبأنه لا يمثل القطاع، بل أن الاخير قام بتخييم شخصي وليس تابع للتخييم العمومي، الذي يؤطره القانون، ولكن رغم هذا الدفاع، فقد إرتكب المتهم ” جرم ” لازالت التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة بالبيضاء، حبلى بالمفاجآت، إعتبارا أن مسؤولية ما وقع قد تتحمل قسط منها بعض الجهات خصوصا المسؤولين الترابيين، بكل من مكان إنطلاق رحلة الاطفال، الى مكان نزولهم بأحد الدور السكنية المكتراة على شاطئ الجديدة .

– جرائم مسترسلة

يرى باحثين في ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، أنها ( ظاهرة) مجتمعية متجذرة وقديمة وليست مستجدة” بعد تسجيل العشرات من حالات اغتصاب الأطفال سنويا” في المغرب، رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة” عن عدد الأطفال الذين تعرضوا لـ”الاغتصاب”، لعدة إعتبارات منها إفلات عدد من ” المعتدين” من العقاب لعدم وجود أدلة دامغة على فعلهم، او بسبب عدم تبليغ عائلات الضحايا بشكايات الى الجهات المختصة، او محاولات الصلح وعدم خروج الفضائح الجنسية للعلن، او بسبب تقديم التنازلات بين الأطراف .

لكن هناك دراسة لوزارة الصحة واليونيسيف، كشفت أن حالات العنف تجاه الأطفال المصرح عنها، ارتفعت من 1814 حالة إلى 5069 في السنوات القليلة الماضية.

وأجريت الدراسة من قبل جمعية “أمان” المغربية و”المبادرة العالمية للأولاد GBI” بالتعاون مع “ECPAT”، واستندت إلى آراء 36 أخصائيا اجتماعيا في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب، ، شكل بها الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وفي تفصيل لحالات العنف، تبين أن نسبة الفتيان الذين تعرضوا للعنف الجنسي هي 39 بالمئة، في حين شكلت الفتيات 61 في المئة، وفقا للدراسة.

– رأي منظمات حقوقية في الاحكام القضائية ضد مغتصبي الاطفال

عادة حينما يتم إصدار أحكام قضائية ضد المعتدين جنسيا على الاطفال، تخرج منظمات حقوقية ببلاغات ترفض ما تعتبره احكام ” مخففة على الجناة” تعتبرها غير فاعلية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، وان تلك ” الاحكام ” تجاه المتهمين، هي مجرد عقوبات “بسيطة” ويخرجوا بعدها من محبسهم، ويكرروا تلك الجرائم.

بعض الجمعيات التي تهتم ب ” حقوق الطفل، ترى أن تلك الجرائم تمثل “ظاهرة” تحمل إشكاليات صحية واجتماعية وإنسانية”، ولا يمكن محاصرتها الآن بشكل كلي، مادامت هناك عوامل محفزة تخلق لنا مغتصبين”.

– لماذا تتكرر هذه الجرائم رأي علم ” الاجتماع ” ؟؟

يرى مختصين في “علم الاجتماع”، أن تكرار مثل هذه الجرائم لها مسببات داخل ” الأسرة والمجتمع، ويرى هؤلاء أن ضعف دور الأسر وشعورهم ب ” الامان الزائد” يدفعهم لترك أطفالهم الصغار في الشارع دون رعاية أو اهتمام”، مما يخلق “بيئة متقلبة تسهل ارتكاب جرائم الاغتصاب سواء للفتيات أو الفتيان”.

وهذا الإهمال أو “الاطمئنان الزائد عن الحد” بترك الأطفال دون رعاية، يزيد من نسب انتشار جرائم الاغتصاب، وبعد إرتكابها تظهر نداءات وصرخات الأهالي المنددة بحدوث ذلك”، في حين يقول هؤلاء الباحثين أن هناك ” أسر ” تتكتم ولا تقوم بالتبليغ عن “تعرض طفلهم للاغتصاب”، خوفا من “الفضيحة”، بالإضافة إلى “بطء إجراءات التقاضي” تجاه المتهمين باغتصاب الأطفال، أو صدور أحكام “غير رادعة”، ما يزيد من تكرار تلك الجرائم.

إنتشار معدلات الفقر والجهل والبطالة” تعد كذلك بحسب رأي هؤلاء المختصين سببا لتكرار جرائم اغتصاب الأطفال، الى جانب مشكلات نفسية ل ” المعتدين” تدفعهم لتلك الاعتداءات في محاولة لإشباع شهواتهم.

وهناك أشخاص “غير أسوياء” لديهم عجز في إقامة “علاقة جنسية” مع أشخاص في أعمارهم، مما يدفعهم “للتحرش بالأطفال واغتصابهم”.

وهناك من يتحرش بالأطفال أو يغتصبهم من باب “حب الفضول”، والتأكد أن “الطفل لن يفهم ماذا حدث له”.

– رأي خبراء الأمراض النفسية والعقلية حول الظاهرة .

هناك شبه إجماع على أن ” مغتصبي الاطفال” او ما يصطلح عليه ب ” بيدوفيليا” أغلبهم يعانون أمراض نفسية وعقلية، وهناك وجود فراغ قانوني أو مؤسساتي للتكفل بهذه الفئة، أو قوانين تجبر المؤسسات الاجتماعية على العناية بها.

الطب النفسي يتحدث عن 3 نظريات تفسر هذا “الاضطراب “، وهي “تعرض هذا الشخص للاغتصاب وهو طفل، مما يدفعه لفعل ذلك مع طفل آخر”، بدافع “الانتقام من المجتمع”.

وهناك نظرية ثانية وهي “معاناة ذلك المغتصب من عيوب في أعضائه الجنسية، لا تمكنه من إقامة علاقة سوية، والشعور بنوع من الدونية، مما يدفعه للتحرش بالأطفال واغتصابهم كعملية تعويضية”.

النظرية الثالثة، رغم عدم واقعيتها تشير الى وجود “خلل في خلايا المخ” ل ” بيدوفيل”، تعمل بنشاط عكسي تجعله يتوجه لـ”الأطفال عوضا عن النساء”.

– الاغتصاب وتداعياته على المجتمع

حذر مختصون من تأثيرات اعتبروها “مدمرة” لتكرار هذه الجرائم على المجتمع المغربي،بعد تسجيل ارتفاع مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، ساهم فيها التفكك الأسري، وولادة أبناء “دون هوية الأب”، وانتشار الإدمان، ووجود مشكلات اجتماعية واقتصادية أخرى.

كما أن ضحايا تلك الجرائم “لا يحظون بالرعاية الصحية والنفسية اللازمة”،

حيت يشعر الطفل الذي تم اغتصابه أو التحرش به بـ”الخوف الشديد” ويصاب بـ”الاكتئاب”، واضطرابات بالنوم والأكل، وينعزل عن المجتمع.

– كيف يمكن التصدي للظاهرة

الطب النفسي، يرى من جانبه أن محاصرة الظاهرة يجب في بدايتها معالجة ” المعتدي جنسيا على الاطفال ” من حالته المرضية.

مهتمون بالشأن الحقوقي للطفل يؤكدون على عوامل الردع والعلاج عبر التوعية”، وإنزال أقصى عقوبة على المغتصبين، كما تقترح إعمال آلية جديدة تتعلق بإعلام السلطات الأمنية المحلية بخروج المتهمين من محبسهم، لتقييم خطورتهم وتحديد مستوى تشديد الرقابة عليهم، حسب التقييم النفسي لكل حالة، وذلك من أجل “حماية الأطفال”.

بالنسبة لمجهود الحكومة لمحاصرة الظاهرة ، عبر إعلانها ، مؤخرا عن مخطط لإنشاء مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب، بحسب ما أفاد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب، والذي أشار أن وزارتي العدل والأسرة وضعتا تصورا لإحداث مؤسسات إيواء ورعاية للأطفال ضحايا الاغتصاب، في خطوة تهدف إلى “دعمهم وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب”.

كما أكد وزير العدل “ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها، ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”، مشيرا إلى أن وزارته ستعيد النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدأ القانوني الدولي.

وشدد وزير العدل المغربي على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا.

بالنسبة لعملية التخييم، بعد واقعة ” شاطئ الجديدة” وإن كانت المسؤولية تمتد من مرتكب الجرم، الى وجود فراغ في الرقابة والتتبع لكل جهة تنظم التخييم، إن كانوا بشكل فردي او مجموعة، من ضمنها تسجيل غياب الرقابة من السلطات الترابية بكل من البيضاء والجديدة، فلا يعقل ان يكون شخص بصحة العديد من الاطفال ولا يتم إستفساره على الوضع لذلك هناك مجموعة من الأفكار يمكن تكون داعمة لمسؤولي التخييم بربوع المملكة .

منها أن عملية تخييم لابد من تراخيص من وزارة الشباب ووزارة الداخلية، بعد دراسات الطلبات وفق الشروط الموضوعة، الى جانب بحث أمني على المكلفين بالتخيبم، ومراقبة فترة التخييم من قبل مفتشين، مع التواصل مع الاطفال المستفيدين من العملية وسط عملية التخييم او بعد انتهاءها، ويمكن مطالبة أولياء المستفيدين بإنجاز تلك الإستمارة بعيدا عن أي ضغط او خوف من المنظمين.

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