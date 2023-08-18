مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية من الأدوية المهربة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و61 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16.025 قرص من أدوية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مهيجات جنسية مهربة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس بترويج 400 قرص من هذه المواد التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة.
ومواصلة لإجراءات البحث، تم تحديد هوية المزود الرئيسي بهذه المواد وتوقيفه بمنطقة “المسيرة” بمدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بحيازة 600 علبة من هذه المهيجات الجنسية، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمستودع يستغله عن حجز 15.025 قرص إضافي من هذه المواد التي تحمل علامات تجارية مهربة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.
11 تعليقات
نتمنى تشديد العقوبة السجنية عليهم..
المهيجات الجنسية المهربة بدون استشارات الطبيب تكون خطيرة على صحة مستعمليها..
شكرا للشرطة على مجهودها الجبار..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها من أجل التصدي للمجرمين..
الأعين التي لا تنام والساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على هذه المروجات ..
المخدرات والسموم مضرة بصحة الفرد..
هناك الكثير من الشباب يزول مهنة تجارة المخدرات ..
الصحة تاج فوق كل شىء .فهي أمانة ويجب الاحتفاظ بها..
أصبحنا أضحوكة العالم بما يقع في بلدنا من أناس لاضمير لهم ولاتربية ولامبدء ولااخلاق ولادين لهم ولاملة ويجب الضرب،من حديد على هؤلاء المرتزقة اليس،المغرب دولة إسلامية ان فقط في الستور والواقع،حاجة أخرى