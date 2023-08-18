مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية من الأدوية المهربة

2023-08-18 / 14:20
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الخميس 17 غشت الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و61 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16.025 قرص من أدوية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مهيجات جنسية مهربة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الأول في حالة تلبس بترويج 400 قرص من هذه المواد التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة.

ومواصلة لإجراءات البحث، تم تحديد هوية المزود الرئيسي بهذه المواد وتوقيفه بمنطقة “المسيرة” بمدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بحيازة 600 علبة من هذه المهيجات الجنسية، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمستودع يستغله عن حجز 15.025 قرص إضافي من هذه المواد التي تحمل علامات تجارية مهربة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.

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