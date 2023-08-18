مراكش: مسؤول في نادي كروي يتورط في قضية تحرش بسائحة داخل فندق

2023-08-18 / 13:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تباشر مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمراكش، تحقيقاتها في الشكاية التي تقدمت بها سائحة أجنبية تبلغ من العمر “19 سنة” كانت قد تعرضت لتحرش جنسي داخل أحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء، من طرف مسؤول بنادي كروي مشهور .

وتقول مصادر الجريدة، ان الضحية قد إستنجدث بإدارة الفندق، بعدما حاول المعتدي محاصرتها والتحرش بها، مما دفع الى إخطار مصالح الفندق التي استدعت بدورها الشرطة السياحية التي حلت عناصرها على الفور إلى المكان، بعد أن شرعت في القيام بأبحاث أولية بالاستماع إلى شهود عيان والضحية والحصول على أشرطة فيديو التقطتها كاميرا الفندق، قبل مباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمقر الشرطة.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه حول فعله الإجرامي، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأكدت المصادر ذاتها أنه كانت هنالك محاولات عديدة لإبرام صلح مع الضحية، ومحاولات لإقناعها بتقديم تنازل لفائدة المشتكى به حتى لا يتم الزج به وراء القضبان وضياع مستقبله بسبب نزوة عابرة واستخفافه بالأمور.

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‫3 تعليقات

  1. Envoyer le au prison. Ca doit arreter immediatement. Les pardons encourage les perveresde ce genre de continuer a faire pareille. Faut donner un exemple aux autres

  2. هذه،ليست نزوة عابرة امثال هؤلاء،يعدون بالمؤات،الالاف يعيشون بيننا بدون حسيب ولارقيب ولو،كنا كما يقولون دولة إسلامية لما ارتكبوا هؤلاء الوحوش، مثل هكذا أفعال ولكن الدولة لاتحكم بشريعة الله ننتضر ماهو أخطر من التحرش،والاغنصاب والزنا والخيانة الزوجية والسرقة وووووو……..

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