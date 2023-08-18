عرّض مصلين أمام مسجد للسرقة بالعنف.. ايقاف شخص بالبيضاء

2023-08-18 / 11:55
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 18 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، فجر اليوم الجمعة، على تعريض بعض المصلين لمحاولة للسرقة بمحيط أحد المساجد بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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