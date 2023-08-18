أشتوكة : آمال كبيرة لتجفيف منابع الجريمة بعد تعيين “العرايسي” قائدا لسرية الدرك

2023-08-18 / 11:11
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعقد ساكنة أكبر الأقاليم كثافة سكانية بالجهة ” اشتوكة أيت باها ” أمالا كبيرة لتجفيف منابع الجريمة، بعد تنصيب القيادة العليا للدرك للملازم أول”ليوتنان” عبد اللطيف العرايسي، بصفة رسمية، كقائد لسرية الدرك الملكي بإقليم اشتوكة أيت باها، خلفا للرائد “كومندار” عبد الله البوخاري.

تعيين رسمي الجديد، يعكس رغبة القيادة العليا للدرك، مواصلة الجهود من أجل الرقي بمرافقها لخدمة الساكنة، واستتباب الامن، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها بالوسط القروي بهذا الإقليم الشاسع، الذي يمتد بين السهل والجبل، مع التنسيق مع كافة الجهات المتدخلة في المعادلة الأمنية بالإقليم.

ومن المعلوم أن الاقليم قد شهد في الآونة الأخيرة، تنامي للجريمة، ” تجارة المخدرات .التهريب الدولي للمخدرات منطقة ” ماسة ” عصابة الفراقشية ، كريساج ، ومعامل سرية لصنع ” الماحيا” الى القضية التي تفجرت في الاشهر القليلة الماضية، والتي تابعها الراي العام الجهوي والوطني، والمتعلقة ب ” الكارتيل” الذي أسسه المدعو ” العلوة” على الحدود بين إقليمي اشتوكة ايت باها وتاروداتت، والذي قام في الاشهر الماضية بغزوة ليلية رفقة عصابة إجرامية، بأحد الاحياء بمدينة اولاد التايمة، بعد أن أطلق النار من بندقية كانت بحوزته، ولاذا بالفرار لحدود اللحظة إلى وجهة غير معلومة، في حين تمكنت السلطات الأمنية من إعتقال عدد من أفراد عصابته، وتقديمهم للعدالة .

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