جزر الكناري تعلن استحالة السيطرة على حرائق الغابات

2023-08-18 / 10:53
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة جزر الكناري استمرار حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي السياحية الإسبانية على مساحة 3,2، واستحالة السيطرة عليها نظرا للتضاريس وكثافة الدخان.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة: “حتى الساعة 20:00 من اليوم الخميس بلغت مساحة الحريق 3273 هكتارا… وهو شمل بلديات أرافو وكانديلاريا والروساريو ولا أوروتافا وسانتا أورسولا ولا فيكتوريا والسوزال وتاكورونتيه”.

من جانبه أشار رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو إلى أن النيران تواصل الانتشار ولا يمكن السيطرة عليها بسبب التضاريس والطقس والدخان.

وأفادت السلطات المحلية بمشاركة 17 طائرة ومروحية في إطفاء الحريق الذي يعد واحدا من أخطر الحرائق منذ 40 عاما.

وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 7,6 ألف شخص من جزيرة تينيريفي بسبب الحريق.

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تعليق واحد

  1. مغربي من كندا .
    إشاء الله تعالى ترجع جزر الكناري إلى بلدها الأصلي و تكتمل وحدة البلاد مع الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية و لم لا حتى الأندلس .
    كم أحبك يا بلدي الحبيب

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