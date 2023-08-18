لبن ” العبار” يتسبب في تسمم جماعي بشيشاوة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر ل ” هبة بريس ” أن لبن ” العبار ” الذي يباع في الشارع ، يرجح أن يكون سبب مباشر في تسمم تسعة أشخاص ضواحي شيشاوة، والذي إستدعى وضعهم تحت الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي، والذي غادروه جماعة بعد تلقيهم العلاجات الضرورية .

وكان الضحايا قد تناولوا وجبة “صيكوك” لدى أحد الباعة الجائلين، بجماعة تمليلت التابعة لإقليم شيشاوة من أجل حضور فعاليات موسم العسل، مشيرة إلى أنهم تناولوا وجبة “صيكوك”، ليشعروا بعدها بمغص حاد على مستوى الجهاز الهضمي، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى المستشفى.

وموازاة مع ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في النازلة، بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم أخذ إفادة بائع وجبة “صيكوك” وباقي الباعة الجائلين الذين يمارسون نشاطهم في رحاب الموسم، في انتظار استكمال التحقيق المتعلق بالقضية لتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

ويعتبر حليب ” العبار” اول مادة سممت المغاربة في السنوات الاخيرة، بسبب طريقة تحضيره العشوائي في مرآب وخارج رقابة الأجهزة المختصة بالسلامة الغذائية، وهو ما يشكل خطر دائم على صحة المستهلكين.

وكل جمعة تمتلأ شوارع المدن وخصوصا قرب المساجد، عدد من البائعين الجائلين لهذه المادة، دون ان تشملهم أي حملات من السلطات .

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