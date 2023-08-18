فايزر: اللقاح المعدل لكوفيد-19 فعال ضد المتحور إيريس

2023-08-18 / 10:04
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هبة بريس - وكالات

أفادت شركة فايزر، الخميس، أن لقاحها الذي عملت على تطويره وإدخال تعديلات عليه ضد كوفيد-19، والذي تُجرى تجارب لاختبار فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة، أظهر قدرة على تحييد المتحور (إيريس) خلال دراسة أجريت على الفئران.

وقامت فايزر، جنبًا إلى جنب مع شريكتها الألمانية بيونتيك بالإضافة إلى شركتي موديرنا ونوفافاكس اللتين تعملان أيضًا في صناعة لقاحات كوفيد-19 بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5. والمتحور إي.جي.5، الذي يطلق عليه البعض إيريس، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5.

وعلاوة على ذلك فهو سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنًا. ويُنسب للمتحور إي.جي.5 أكثر من 17 % من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 % عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو.

لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 % من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

واكُتشف إي.جي.5 أيضًا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى. وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه “مثير للاهتمام”، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

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