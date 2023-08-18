وريثة عرش إسبانيا تؤدي الخدمة العسكرية

2023-08-18 / 10:03
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هبة بريس - وكالات

بدأت وريثة عرش إسبانيا الأميرة، ليونور، ثلاث سنوات من التدريبات العسكرية، بعد اتفاق مع الحكومة على أدائها الخدمة قبل دراستها الجامعية.

و وصلت الابنة الكبرى للملك فيليب السادس، التي ستبلغ من العمر 18 عاما في أكتوبر المقبل، إلى الأكاديمية العسكرية للجيش في سرقسطة، يوم أمس الخميس، برفقة والديها الملك فيليب والملكة ليتيزيا وشقيقتها صوفيا.

وقالت للصحفيين إنها تواجه العام “بحماس كبير”، لكنها اعترفت أيضا بأنها تشعر “ببعض التوتر”.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قال الملك: “حان دور ليونور الآن، إنه أمر مثير، نحن ندعمها كثيرا. الأيام الأولى ستكون صعبة، لكنها ستمر عليها بجهد وصبر”.

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‫3 تعليقات

  1. انهم الملوك والامراء بمعنى الكلمة ، اشباه الدول تجد ملكها او اميرها لا يحسن حتى حمل السلاح ، ومع ذلك معلق مدليات حتى هتلر لم يحملها

  2. وورتة العلويين نهب وسرقة خيرات المغرب وتهريبها إلي الخارج وتشمكير في المغرب لأن الشعب مغيب

  3. تؤدي الخدمة العسكرية بامتيازات عن باقي أبناء الشعب.ويرافقها ابوها)الملك) وامها واختها أمام باب القاعدة العسكرية وهم يودعونها لكن الصحافة الاسبانية لاتغفل الجزئيات والتسهيلات التي منحت لها وأولها انه يمكنها ان تخرج من القاعدة متى تشاء وأشياء أخرى يطول ذكرها هنا.

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