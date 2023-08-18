الرصاص يلعلع بالبيضاء لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الخميس 17 غشت الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والمخدرات، والذي عرّض أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لاعتداء خطير وتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع عدة أبحاث قضائية للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ولحماية السلامة الجسدية لموظفي الشرطة والمواطنين، اضطر ضابط الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري عن طريق اطلاق رصاصات في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى بشكل مكن من ضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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