طقس الجمعة.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من داخل مناطق سوس والأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية، وشمال المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية ورعد بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، مع بروز رعد وقطرات متفرقة بالجنوب الشرقي والأطلس الصغير، فضلا عن تشكل ضباب أو كتل ضبابية فوق السهول الأطلسية الشمالية.

وستسجل أيضا هبات لرياح رملية محلية جنوب المملكة، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و21 درجة بمرتفعات الأطلس والسهول الأطلسية، وما بين 25 و33 درجة بداخل سوس وأقصى الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 20 و27 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الجرف، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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